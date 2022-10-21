В «Нижнем Новгороде» рассказали о восстановлении Стоцкого после травмы
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Дмитрия Стоцкого после травмы.
«Травма у Дмитрия Стоцкого не такая серьезная. Думаю, что ближайшие время мы увидим Дмитрия на поле. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вышел на поле. Медицинский штаб над этим работает», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Стоцкий в этом сезоне сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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|
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|
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|
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|
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|13
|1
|8
|4
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|
15
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|2
|3
|8
|13-23
|9
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|6
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|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
Урал – Кр. Советов
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|24.10
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|
Зенит – Сочи
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Спартак
|11
|
|
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Оренбург
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
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|
|
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Спартак
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|1
|3
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Илья Кутепов
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|2
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Сочи
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