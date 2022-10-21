В «Нижнем Новгороде» рассказали о восстановлении Стоцкого после травмы

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Дмитрия Стоцкого после травмы.

«Травма у Дмитрия Стоцкого не такая серьезная. Думаю, что ближайшие время мы увидим Дмитрия на поле. Мы очень хотим, чтобы он как можно скорее вышел на поле. Медицинский штаб над этим работает», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Стоцкий в этом сезоне сыграл 13 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.