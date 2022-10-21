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Сегодня, 14:50

Терюшков: «Химки» на хорошей ноте закончили прошлый сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить результат!»

Терюшков поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Химки»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча химчан против «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

«В каждой игре надеюсь увидеть долгожданную победу! Это будет противостояние двух Спартаков. Мы на позитивной ноте закончили прошлой сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить этот результат! Тем более,у них дисквалифицировали тренера, будет отсутствовать основной нападающий. Но, конечно, игра будет тяжелой. Тут спору нет. Буду поддерживать «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Роман Терюшков
4
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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