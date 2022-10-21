Терюшков: «Химки» на хорошей ноте закончили прошлый сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить результат!»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча химчан против «Спартака» в 14-м туре РПЛ.

«В каждой игре надеюсь увидеть долгожданную победу! Это будет противостояние двух Спартаков. Мы на позитивной ноте закончили прошлой сезон победой над «Спартаком». Хотелось бы повторить этот результат! Тем более,у них дисквалифицировали тренера, будет отсутствовать основной нападающий. Но, конечно, игра будет тяжелой. Тут спору нет. Буду поддерживать «Химки», — сказал Терюшков «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).