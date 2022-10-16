Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:33

В «Нижнем Новгороде» прокомментировал возможный уход Галактионова в «Локомотив»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера клуба Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Пока никаких переговоров ни с кем мы не ведем, и не вели. У нас есть действующий специалист, поэтому некорректно с нашей стороны вести переговоры с другими тренерами», — цитирует Кудряшова Sport24.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят также Вадим Евсеев, Сергей Юран и Юрий Семин.

«Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице после 12 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-sportivnyy-direktor-nizhnego-novgoroda-nikakikh-peregovorov-ni-s-kem-ne-vedem-u-nas-yest-deystvuyushchiy-trener

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Эксперт объяснил решение Маска продолжить финансировать Starlink на Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Экс-член наблюдательного совета «Химок» Терюшков о Цорне: «Когда он уходил из «Спартака» ситуация была примерно такая же»
Баринов — о немецком периоде в «Локомотиве»: «Тяжелый. Дай Бог, сейчас все наладится»
Дмитрий Баринов считает, что «Локомотиву» нужен тренер, у которого есть связь с игроками
Семшов назвал запоздалым уход Плутника из «Локомотива»: «Сезон уже потерян»
Пименов об уходе Плутника: «Немецкая история затянулась, но главное, что она закончилась»
Гуренко: «Кто должен тренировать «Локо»? Семин, однозначно!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нгамале — о нестабильности «Динамо»: «Я не знаю, почему так происходит. Однажды мы сможем изменить это!»

Магкеев — об игре в полузащите: «Был удивлен, в «Локомотиве» не играл на этой позиции»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости