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12 декабря, 19:27

Нидерландский журналист: «Надо освобождаться от этих Промесов. В Нидерландах он больше никому не нужен»

Иван Шитик
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный журналист Дерксен Йохан прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартак» Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Можно только порадоваться, если это случится. Тогда мы сможем избавиться от него. В Нидерландах он больше никому не нужен. Надо освобождаться от этих Промесов.

Россия не выдаст его, а он никогда не вернется, потому что иначе его сразу арестуют после возвращения», — приводит слова журналиста Voetbalprimeur.nl.

30-летнего футболиста в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 16 матчах РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров.

Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
57
58
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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