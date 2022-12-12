В «Локомотиве» подтвердили, что Кречетов назначен на должность исполнительного директора клуба

Евгений Кречетов стал исполнительным директором «Локомотива».

«Да, Евгений Кречетов действительно назначен на должность исполнительного директора «Локомотива», — приводит Sport24 слова пресс-службы клуба.

44-летний специалист уже работал в «Локомотиве», занимая должность директора клуба по правовым вопросам.

Последним клубом Кречетова были «Химки», где он работал директором по правовым вопросам и был уволен в сентябре 2022 года. Также в прошлом он занимал должность исполнительного директора московского «Динамо».