В Нидерландах назвали серьезными намерения «Аякса» по покупке Сперцяна

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна. Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьезные намерения», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным СМИ, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Также отмечается, что директор амстердамского клуба Свен Мислинтат находится в контакте с агентами игрока.