В Москве простились с Рейнгольдом

В Москве в манеже академии «Спартак», что в Сокольниках, состоялась церемония прощания с прославленным ветераном красно-белых Валерием Рейнгольдом, скончавшимся 11 февраля на 78-м году жизни.

Проститься с ним приехали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, ветераны «Спартака» Олег Романцев, Георгий Ярцев, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов и другие.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и стал чемпионом страны в 1962-м, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах.