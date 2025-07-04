В махачкалинском «Динамо» рассказали о состоянии иранского игрока после возвращения в Россию

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии иранского полузащитника Джавада Хоссейнеджада.

Игрок прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

«Очень неплохо начал, хорошо выглядит. Надо входить в тонус. Думаю, может, в контрольной игре с «Ростовом» получит свои минуты», — сказал Газизов «СЭ».

Хоссейнеджад выступает за махачкалинцев с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.