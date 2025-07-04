Газизов — о Пальцеве: «Если он останется у нас в махачкалинском «Динамо», мы будем сильнее»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о будущем защитника Валентина Пальцева.

«Валентин Пальцев является игроком «Динамо» Махачкала. Мы им очень сильно довольны, он один из лидеров команды. Если будет дольше у нас оставаться, мы будем более сильными. Если будет предложение, рассмотрим. Но официального предложения, которое бы всех устроило, не было», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2024/25 23-летний Пальцев провел 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Контракт россиянина с клубом из Махачкалы действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.