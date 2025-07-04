Караваев восстановится после травмы ахилла в октябре

Как стало известно «СЭ», 30-летний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сможет вернуться на поле в октябре.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, полученной на сборах в январе 2025 года.

Изначально ожидалось, что игрок вылечится к сентябрю, но после недавнего обследования в Катаре принято решение не форсировать события — исходя из нынешнего состояния здоровья Вячеслава.

Караваев выступает за «Зенит» с сентября 2019 года. В сезоне-2024/25 защитник принял участие в 18 матчах. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2026 года.