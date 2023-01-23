В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона

В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Рифата Жемалетдинова и Лукаса Фассона.

«Рифат Жемалетдинов и Лукас Фассон планово восстанавливаются после травмы и тренируются на поле по индивидуальной программе», — сказали в пресс-службе клуба Sport24.

В июне прошлого года Жемалетдинов получил повреждение ахиллова сухожилия во время предсезонного сбора. Игрок перенес операцию и пропустил первую часть сезона.

Фассон в сезоне-2022/23 успел провести лишь два матча, после чего не играл из-за травмы крестообразных связок колена.