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Сегодня, 15:10

Габулов рассказал, почему Международная федерация футбольной истории и статистики поставила РПЛ на 80-е место

Виктория Кравченко
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Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов отреагировал на новость о том, что Международная федерация футбольной истории и статистики поставила РПЛ на 80-е место по итогам 2022 года.

«Сложно рассуждать по каким критериям это организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов. Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Отметим, РПЛ оказалась ниже чемпионатов Белоруссии, Нигерии и Замбии. Чемпионат России возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-mnenie-mezhdunarodnoj-federatsii-futbol-noj-istorii-i-statistiki-ob-urovne-rpl-neob-ektivno/
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