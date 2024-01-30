В «Локомотиве» рассказали, как клуб избежит запрета на регистрацию новых игроков

«Локомотив» отреагировал на решение палаты РФС по разрешению споров запретить московскому клубу регистрацию новых футболистов. Железнодорожники теперь обязаны выплатить футболисту Михаилу Иванькову компенсацию за досрочное расторжение договора и штраф.

«Фактически обеспечительные меры вступят в силу через 26 дней. Все это время «Локомотив» сможет регистрировать игроков. При этом мы исполним решение, соответственно, до ограничений дело не дойдет», — цитирует заявление пресс-службы «Локомотива» РИА Новости.

После 18 туров РПЛ железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.