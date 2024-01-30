Дзюба и Гильерме вернутся в общую группу «Локомотива» на следующей неделе

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и нападающий железнодорожников Артем Дзюба вернутся к тренировкам в общей группе на следующей неделе, сообщает Metaratings.

Футболисты пропускают начало второго зимнего сбора команды по медицинским показаниям.

В сезоне-2023/24 Гильерме принял участие в пяти матчах FONBET Кубка России, пропустил пять голов и дважды отыграл на ноль.

У Дзюбы 4 гола и 4 результативные передачи в 20 встречах за «Локомотив» во всех турнирах.