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Сегодня, 04:48

Дзюба и Гильерме вернутся в общую группу «Локомотива» на следующей неделе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и нападающий железнодорожников Артем Дзюба вернутся к тренировкам в общей группе на следующей неделе, сообщает Metaratings.

Футболисты пропускают начало второго зимнего сбора команды по медицинским показаниям.

В сезоне-2023/24 Гильерме принял участие в пяти матчах FONBET Кубка России, пропустил пять голов и дважды отыграл на ноль.

У Дзюбы 4 гола и 4 результативные передачи в 20 встречах за «Локомотив» во всех турнирах.

Источник: Metaratings
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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