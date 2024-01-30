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На «Локомотив» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Палата РФС по разрешению споров на заседании, которое состоялось 29 января, приняла решение запретить «Локомотиву» регистрацию футболистов.

«Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф. Применить к ФК «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/219870
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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