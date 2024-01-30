На «Локомотив» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров на заседании, которое состоялось 29 января, приняла решение запретить «Локомотиву» регистрацию футболистов.

«Удовлетворить заявление футболиста Михаила Иванькова в отношении ФК «Локомотив» о признании существенным нарушения трудового договора для целей его расторжения. Признать наличие уважительных причин при досрочном расторжении трудового договора по инициативе футболиста (по собственному желанию). Обязать ФК «Локомотив» выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение трудового договора и штраф. Применить к ФК «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении РФС.