В «Локомотиве» поделились мнением о будущем Баринова в команде

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос «СЭ» о цели команды на 2026 год.

«В Новом году желаю, чтобы «Локомотив» стал чемпионом. Считаю, что это возможно. Без Баринова? У меня нет информации. Как без него жить? Живут же люди. Мы же не вечные все. Я думаю, что спортивный блок ищет ребят. Найдут ли, неизвестно», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» (37 очков) после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последний раз железнодорожники становились чемпионами в сезоне-2017/18.