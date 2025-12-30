Газзаев отметил вклад Галицкого в развитие российского футбола

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий внес значительный вклад в развитие отечественного футбола и показал пример эффективного построения частного клуба.

«Я очень высоко оцениваю вклад Сергея Галицкого в развитие отечественного футбола. Он внес большой вклад не только в историю краснодарского, но и российского футбола, спорта в целом. Я считаю, что Сергей Галицкий — это пример того, как нужно выстраивать частный клуб. Это самое главное, потому что будущее нашего футбола, на мой взгляд, именно за частными клубами. В «Краснодаре» выстроена современная спортивная инфраструктура, сильная детская академия, фактически создана модель того, как должен развиваться футбольный клуб. Поэтому это пример для других команд. Безусловно, полученная награда заслуженная. Я искренне поздравляю Сергея Николаевича, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, новых достижений и сил для реализации всех задуманных проектов на благо российского футбола. Он показал, каким может и должен быть частный футбольный клуб. Будущее нашего футбола за частными клубами», — цитирует Газзаева ТАСС.

29 декабря президент России Владимир Путин наградил Галицкого орденом Дружбы. Глава государства отметил его заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

58-летний Галицкий основал «Краснодар» в феврале 2008 года. В сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом России, завоевав первый трофей в истории