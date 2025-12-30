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Газзаев отметил вклад Галицкого в развитие российского футбола

Анастасия Пилипенко

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий внес значительный вклад в развитие отечественного футбола и показал пример эффективного построения частного клуба.

«Я очень высоко оцениваю вклад Сергея Галицкого в развитие отечественного футбола. Он внес большой вклад не только в историю краснодарского, но и российского футбола, спорта в целом. Я считаю, что Сергей Галицкий — это пример того, как нужно выстраивать частный клуб. Это самое главное, потому что будущее нашего футбола, на мой взгляд, именно за частными клубами. В «Краснодаре» выстроена современная спортивная инфраструктура, сильная детская академия, фактически создана модель того, как должен развиваться футбольный клуб. Поэтому это пример для других команд. Безусловно, полученная награда заслуженная. Я искренне поздравляю Сергея Николаевича, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, новых достижений и сил для реализации всех задуманных проектов на благо российского футбола. Он показал, каким может и должен быть частный футбольный клуб. Будущее нашего футбола за частными клубами», — цитирует Газзаева ТАСС.

29 декабря президент России Владимир Путин наградил Галицкого орденом Дружбы. Глава государства отметил его заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

58-летний Галицкий основал «Краснодар» в феврале 2008 года. В сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом России, завоевав первый трофей в истории

Источник: ТАСС
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
Сергей Галицкий
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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