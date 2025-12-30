Болельщики признали Дмитриева лучшим молодым игроком года в «Спартаке»

Полузащитник Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по версии болельщиков, сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболист присоединился к московской команде в июле 2024 года, а в августе был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2024/25.

В сезоне-2025/26 21-летний Дмитриев провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков в 18 играх.