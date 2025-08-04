Источник: у «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша

Переход защитника «Спартака» Рикарду Мангаша находится на паузе из-за проблем с оплатой трансфера со стороны лиссабонского клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, о сделке будет объявлено официально, когда «Спортинг» сможет решить трудности с оплатой.

27-летний португалец перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил 3 мяча.

