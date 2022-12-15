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Сегодня, 10:25

В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Изидор может перейти в «Краснодар»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что клуб хочет продать нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».

«Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона. Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — передает «СЭ» слова Ульянова.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил «Краснодару» рассмотреть покупку 22-летнего Изидора, но краснодарский клуб отказался от трансфера.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 француз забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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