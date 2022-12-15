В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Изидор может перейти в «Краснодар»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию о том, что клуб хочет продать нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».

«Информация о трансфере Изидора в «Краснодар» не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона. Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — передает «СЭ» слова Ульянова.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предложил «Краснодару» рассмотреть покупку 22-летнего Изидора, но краснодарский клуб отказался от трансфера.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 француз забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года.