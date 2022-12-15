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Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику московского клуба.

«Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Сколько раз уже это было опытом доказано. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.

От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета. А потом продолжится все то же самое", — цитирует Смородскую Betonmobile.ru.

14 декабря в СМИ появилась информация о том, что железнодорожники выставили на трансфер восемь футболистов.

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/smorodskaya-raskritikovala-transfernuyu-politiku-lokomotiva
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ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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