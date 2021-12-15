В «Локомотиве» объяснили уход Рангника: «Работать в Англии было его мечтой»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ларс Корнетка объяснил причину ухода Ральфа Рангника из команды.

«Лучше бы, конечно, Ральфу этот вопрос задать, — сказал Корнетка. — Но попробую объяснить все с его точки зрения. Он мне сказал: «Поступило предложение от «МЮ». Для него работать в Англии было мечтой. Мы все: игроки, менеджеры, спортивные директора, переводчики — работаем в профессиональном футболе, но остаемся людьми. У каждого из нас есть мечта. Так вот, Ральфу нужно было быстро принять решение: в течение одного, максимум двух дней. Мы связались с руководством клуба и сказали, что Рангник отправляется в «Манчестер Юнайтед» на шесть месяцев, но поезд продолжает двигаться дальше. Здесь мы встретили хороших людей. Поэтому для нашей команды уход Ральфа не проблема».

29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22. После завершения сезона он будет занимать роль консультанта в клубе до 2024 года.