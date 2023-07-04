В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием полузащитника Соколова
Руководство «Локомотива» не рассматривало полузащитника Артема Соколова в качестве потенциального новичка, сообщает RT.
По информации источника, в московском клубе не видят смысла в подписании футболиста, так как на его позиции могут сыграть полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков.
В феврале Соколов перешел в «Пари НН» на правах аренды из «Крыльев Советов». Всего в минувшем сезоне 20-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.
Ранее Соколов выступал за «Химки» и «Чертаново».
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