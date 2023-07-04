Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:52

Юран — о дубле Трошечкина: «Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора и прокомментировал победу над «Текстильщиком» (2:0) в товарищеском матче.

«Мы работали по своему графику, в режиме двухразовых тренировок. Нагрузки не снижали, — цитирует пресс-служба клуба Юрана. — Сегодня играли на фоне усталости. Самое главное, что обошлось без травм. В первом тайме Александр Трошечкин забил два мяча. Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат» (улыбается). Во втором тайме играли молодые ребята, старались, но у них не всегда получалось терпеть, когда тяжело».

Также главный тренер нижегородского клуба рассказал о планах на второй сбор.

«Впереди — второй сбор в Подмосковье, который стартует 7 июля. Мы переходим к следующему этапу подготовки. На этом сборе будет больше тактики, запланированы два контрольных матча. Предстоит кропотливая работа, чтобы сложить эту «мозаику», чтобы игровой механизм заработал в нужном ритме к стартовой домашней игре с «Зенитом». И мы приложим максимум усилий, для того чтобы эта «мозаика» сложилась», — добавил Юран.

Источник: https://t.me/fcnn52/7618
Александр Трошечкин
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Текстильщик (Иваново)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"
Ярошик: «В «Оренбурге» идеальные условия для футболистов. Все идет по плану, тренируемся»
В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием полузащитника Соколова
Станислав Черчесов: «Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время»
Волков: «Краснодару» пора выигрывать, а не просто играть ради красивого футбола»
«Краснодар» отказался включить защитника Волкова в сделку с «Карабахом» по Боржесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» не рассматривали вариант с подписанием полузащитника Соколова

Петржела отреагировал на новость о возможном переходе Санчеса в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости