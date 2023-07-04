Юран — о дубле Трошечкина: «Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги первого учебно-тренировочного сбора и прокомментировал победу над «Текстильщиком» (2:0) в товарищеском матче.
«Мы работали по своему графику, в режиме двухразовых тренировок. Нагрузки не снижали, — цитирует пресс-служба клуба Юрана. — Сегодня играли на фоне усталости. Самое главное, что обошлось без травм. В первом тайме Александр Трошечкин забил два мяча. Я ему сказал: «Рановато по два, оставь на чемпионат» (улыбается). Во втором тайме играли молодые ребята, старались, но у них не всегда получалось терпеть, когда тяжело».
Также главный тренер нижегородского клуба рассказал о планах на второй сбор.
«Впереди — второй сбор в Подмосковье, который стартует 7 июля. Мы переходим к следующему этапу подготовки. На этом сборе будет больше тактики, запланированы два контрольных матча. Предстоит кропотливая работа, чтобы сложить эту «мозаику», чтобы игровой механизм заработал в нужном ритме к стартовой домашней игре с «Зенитом». И мы приложим максимум усилий, для того чтобы эта «мозаика» сложилась», — добавил Юран.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -