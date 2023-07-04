В «Торино» опровергли новость об интересе «Спартака» к Санабрии

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии для «СЭ» опроверг информацию об интересе «Спартака» к нападающему Антонио Санабрии.

Ранее о том, что 27-летний парагваец может перейти в московский клуб, сообщал агент Тимур Гурцкая.

«Интерес «Спартака» к Санабрии? Это неправда», — сказал Ваньяти «СЭ».

В прошедшем сезоне Санабрия провел 36 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.