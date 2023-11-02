Тикнизян — о скаутах «Лацио» на матче сборной Армении: «Думаю, они больше не приедут»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что скауты «Лацио» посетили матч сборной Армении.
«Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим», — сказал Тикнизян «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.
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|
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|6
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|22
|
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|5
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|2
|19-16
|21
|
5
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|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
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|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
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|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
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|5
|5
|3
|18-17
|20
|
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|13
|4
|4
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|4
|5
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|16
|
12
|Факел
|13
|4
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|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
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|13-20
|9
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|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1
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