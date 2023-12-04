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Сегодня, 09:20

Орлов — о поражении «Зенита» от «Локо»: «Питерцы подумали, что вот-вот додавят москвичей. Появился академизм в их игре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал причины, по которым «Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) в 17-м туре РПЛ.

— Гол, пропущенный Кержаковым, не выбил подопечных Семака из колеи. Первый тайм они провели качественно. Процент владения мячом — 70 на 30 в пользу питерцев. Они выглядели предпочтительнее. Кассьерра забил очень солидный гол. А потом, уже перед перерывом, Эракович должен был выводить гостей вперед. Он же игрок сборной Сербии, выгоднейшая позиция! Ну и куда же он пробил... Даже не рядом со штангой, очень высоко! Видимо, не хватило защитнику мастерства в завершении.

Что произошло с «Зенитом» после перерыва? Думаю, здесь на первый план вышла психология. После довольно качественного первого тайма, гола Кассьерры, момента у Эраковича гости посчитали, что вот-вот додавят москвичей. В их игре стал просматриваться некий академизм. Кроме того, питерцы перешли на игру в четыре защитника. Дуглас Сантос переместился в полузащиту, в середину поля. Но я бы не сказал, что это дало свои плоды. Пропала острота у ворот Лантратова.

И тут, безусловно, нужно отдать должное «Локомотиву». Сработали замены. Хозяева явно добавили. Концовка точно осталась за железнодорожниками. Разберем второй гол. Камеры четко показали, как Миранчук и Глушенков перед исполнением штрафного о чем-то договорились. Не исключаю, что Максим сказал Антону: «Я буду стоять перед всеми, подавай на меня». Так вот зенитовцы упустили этот момент. Глушенков, по сути, оказался один. Никто его не перекрывал. Почему на него никто не выдвинулся? Хороший удар головой — к Кержакову нет вопросов. Сложная траектория, красивый гол. Считаю, сработала задумка Миранчука и Глушенкова.

Глушенков действительно становится злым гением «Зенита». Питерцы опять с ним не справились, не поняли, как играть против него. Вообще Глушенков, пожалуй, сейчас чуть ли не самый быстрый игрок всей лиги. Мобильный, техничный, все делает на ходу. Сделал разницу.

Что касается сине-бело-голубых, то, конечно, ниже своих возможностей сыграли Дуглас Сантос, Барриос, Вендел и, конечно, Клаудиньо.

Артем Дзюба. «Дзюба был полезен. «Зенит» не понял, как справиться с Глушенковым». Орлов о победе «Локо», лидерстве «Краснодара» и словах Карпина про дебила

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Краснодар» (35). «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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