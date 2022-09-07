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7 сентября, 11:28

В «Крыльях Советов» отреагировали на попадание игроков клуба в расширенный состав сборной России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание игроков команды в расширенный состав сборной России.

Сегодня, 7 сентября, был объявлен расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор. В список из 35 футболистов попали четыре игрока самарского клуба — вратарь Иван Ломаев и полузащитники Александр Коваленко, Максим Глушенков и Роман Ежов.

«Это очень здорово для наших игроков. Мы стараемся развивать футболистов. И мы очень ценим то, что тренерский штаб сборной России внес в расширенный список наших игроков. Мы пожелаем им удачи. И будем надеяться на то, что они окажутся в окончательном списке», — сказал Корниленко «СЭ».

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии. Игра состоится в Бишкеке. Подробный график сентябрьского сбора и окончательный состав российской команды будут опубликованы позднее.

Сборная России по&nbsp;футболу. Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией
Сергей Корниленко
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
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10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Н. Новгород
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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