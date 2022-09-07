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7 сентября, 11:38

«Урал» подписал контракт с нидерландским форвардом Влутом на 2,5 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Григорий Иванов и Рай Влут.
Фото ФК «Урал»

«Урал» объявил о заключении контракта с нападающим Раем Влутом.

27-летний нидерландец подписал соглашение сроком на 2,5 года. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 20-м номером.

Вчера, 6 сентября, «Астана» объявила о переходе Влута в «Урал». Форвард выступал за команду из Казахстана с марта 2022 года, он забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 19 матчах.

Влут — воспитанник ПСВ, в составе команды он дважды становился чемпионом Нидерландов.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/4053
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
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