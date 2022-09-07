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Допинг

7 сентября, 10:58

Футболистов Морозова и Липового дважды проверили на допинг в августе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе проверило на допинг 12 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

По данным источника, в прошлом месяце инспекторы РУСАДА по два раза протестировали защитника «Факела» Евгения Морозова и полузащитника «Крыльев Советов» Данила Липового.

Также по одному разу были проверены на допинг Никита Кривцов и Сергей Волков (оба — «Краснодар»), Максим Мухин и Иван Обляков (оба — ЦСКА), Саба Сазонов и Дмитрий Скопинцев (оба — «Динамо»), Антон Швец и Александр Трошечкин (оба — «Ахмат»), Андрей Мендель («Факел») и Денис Якуба («Крылья Советов»).

С начала 2022 года РУСАДА проверило на допинг 43 футболиста. Самыми проверяемыми являются Евгений Морозов («Факел»), Данил Липовой («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар») и Данил Пруцев («Спартак»), все четверо сдавали допинг-пробы по два раза.

Источник: https://tass.ru/sport/15677255
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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