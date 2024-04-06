«Пари НН» — «Краснодар»: нижегородцы сравняли счет

«Пари НН» сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» — 2:2.

На 40-й минуте встречи забитым мячом отметился полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин. За 6 минут до этого у «Пари НН» отличился Николай Калинский.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».