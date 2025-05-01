Футбол
1 мая, 17:23

В «Крыльях» назвали фейком информацию о возможном назначении Лички

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера самарской команды. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

«Фейк. В очередной раз перед игрой начинают раскачивать команду», — сказал Пименов «СЭ».

1 мая «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московскую команду с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

Марцел Личка
Руслан Пименов
