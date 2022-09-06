В «Коньяспоре» заявили о возможном переходе полузащитника Рахмановича в «Крылья Советов»

Источник в «Коньяспоре» в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил факт переговоров по переходу атакующего полузащитника Амара Рахмановича в «Крылья Советов».

«Сейчас клубы продолжают переговоры. Пока сделка не завершена. Насколько я знаю, все идет в правильном направлении. До конца трансферного окна в России еще два дня, поэтому остается ждать. Клубы могут успеть», — заявил источник «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Волжская защепка» написал, что «Крылья Советов» близки к подписанию 28-летнего полузащитника турецкого клуба «Коньяспор».

Контракт Рахмановича с командой рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне турецкой суперлиги они провел 5 матчей. Также хавбек успел сыграть в трех матчах квалификации Лиги Европы и забить 1 гол.