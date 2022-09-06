Шмаров назвал игроков, которые могу заменить Мартинса и Литвинова в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о том, как отсутствие Кристофера Мартинса скажется на команде.

«В первых матчах сезона Мартинс приносил пользу «Спартаку». Плохо, что еще и Литвинов пропустит 3 недели. В таком клубе, как «Спартак» должно быть два человека на одну позицию. Наверное, Абаскаль найдет альтернативу выбывшим игрокам. Наиль Умяров и Данил Пруцев сейчас в «Спартаке» для того, чтобы безболезненно заменить Мартинса и Литвинова. Хотелось бы верить, что эти ребята будут стараться и приносить пользу «Спартаку», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

6 сентября в «Спартаке» сообщили, что у Мартинса выявлено серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца. У Руслана Литвинова диагностировано повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).