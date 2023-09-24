Юран: «Хорошо разобрали «Оренбург». Понимали, что нужно было как можно плотнее играть»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча с «Оренбургом» в рамках 9-го тура РПЛ (3:1).

«Хорошо разобрали «Оренбург». Заостряли внимание на том, что у «Оренбурга» очень квалифицированные иностранцы, и нужно было как можно плотнее играть, играть чуть выше. Квалифицированные специалисты, если дадим пространство, свободно работать на своей половине поля с мячом, то, естественно, будут проблемы. На мой взгляд, «Пари НН» — одна из играющих команд. Но парни справились, молодцы, я им сказал: «Спасибо большое», потому что, когда футболисты слушают, слышат, выполняют, моделируем на поле и потом все переносим на игру, все получается», — сказал Юран на пресс-конференции.

«Пари НН» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре нижегородцы в гостях сыграют с «Локомотивом». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.