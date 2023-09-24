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Юран: «Хорошо разобрали «Оренбург». Понимали, что нужно было как можно плотнее играть»

Алина Савинова
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги матча с «Оренбургом» в рамках 9-го тура РПЛ (3:1).

«Хорошо разобрали «Оренбург». Заостряли внимание на том, что у «Оренбурга» очень квалифицированные иностранцы, и нужно было как можно плотнее играть, играть чуть выше. Квалифицированные специалисты, если дадим пространство, свободно работать на своей половине поля с мячом, то, естественно, будут проблемы. На мой взгляд, «Пари НН» — одна из играющих команд. Но парни справились, молодцы, я им сказал: «Спасибо большое», потому что, когда футболисты слушают, слышат, выполняют, моделируем на поле и потом все переносим на игру, все получается», — сказал Юран на пресс-конференции.

«Пари НН» с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре нижегородцы в гостях сыграют с «Локомотивом». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.

Источник: https://vk.com/fcnn_ru?w=wall-96863727_394821
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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РПЛ: «Зенит» проиграл «Локомотиву», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 9-го тура

В концовке матча «Зенит» — «Локомотив» между игроками произошла потасовка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
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Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
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Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Александр Солдатенков

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