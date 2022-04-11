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«Урал» завершил 2021 год с прибылью в 210 тысяч рублей

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чистая прибыль «Урал» по итогам 2021 года выросла на 20 процентов.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчетность клуба, 2021 год команда завершила с прибылью до 210 тысяч рублей.

При этом выручка «Урала» в 2021 году сократилась на 21,8 процентов и составила 570,7 миллионов рублей. Коммерческие расходы клуба уменьшились на 17 процентов — до 2,9 миллионов рублей, а управленческие расходы возросли более чем в два раза и составили 65,4 миллиона рублей.

Общие поступления в клуб за год увеличились на 19,1 процентов — до 1,323 миллиардов рублей. Траты «Урала» в 2021-ом году составили 1,311 миллиардов рублей.

Больше половины от этой суммы составили расходы на оплату труда — 862 миллиона рублей.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fk-ural-zavershil-2021-god-s-priby-l-yu-v-210-ty-s-rublej/
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