В комитет по этике РФС не поступала жалоба на президента «Урала» Иванова

В комитете по этике РФС ответили на вопрос, поступала ли жалоба на президента «Урала» Григория Иванова после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Пока обращение не поступало. Его должно направить или руководство Лиги, или руководство РФС. Если обращение поступит, то комитет будет рассматривать», — сказали в комитете по этике РФС «Чемпионату».

Ранее Иванов резко высказался в адрес главного арбитра Игоря Панина, обслуживавшего игру «Урала» с ЦСКА.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» располагается на 13-й строчке с 21 баллом.