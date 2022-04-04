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В комитет по этике РФС не поступала жалоба на президента «Урала» Иванова

Иван Шитик
Корреспондент
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В комитете по этике РФС ответили на вопрос, поступала ли жалоба на президента «Урала» Григория Иванова после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Пока обращение не поступало. Его должно направить или руководство Лиги, или руководство РФС. Если обращение поступит, то комитет будет рассматривать», — сказали в комитете по этике РФС «Чемпионату».

Ранее Иванов резко высказался в адрес главного арбитра Игоря Панина, обслуживавшего игру «Урала» с ЦСКА.

ЦСКА с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» располагается на 13-й строчке с 21 баллом.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4655261-v-komitet-po-etike-rfs-ne-postupala-zhaloba-na-prezidenta-urala-ivanova.html
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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