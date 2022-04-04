Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал популярность видов спорта в стране.

«Спорт номер один? Сложно сравнивать. Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол — спорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Еще подтягиваются лыжи.

Если брать наши национальные чемпионаты, то я не вижу, чтобы наш футбол и хоккей обсуждало так же много людей, сколько обсуждают биатлон. У меня сердце кровью обливается, когда матчи такого калибра как «Спартак» — «Локомотив» набирают рейтинги меньше соревнований по биатлону. Такого быть не должно, но так есть», — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, все российские команды и сборные на данный момент отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.