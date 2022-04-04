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Губерниев: «Футбол — спорт номер один во все времена»

Дмитрий Губерниев назвал самый популярный вид спорта в России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал популярность видов спорта в стране.

«Спорт номер один? Сложно сравнивать. Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол — спорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Еще подтягиваются лыжи.

Если брать наши национальные чемпионаты, то я не вижу, чтобы наш футбол и хоккей обсуждало так же много людей, сколько обсуждают биатлон. У меня сердце кровью обливается, когда матчи такого калибра как «Спартак» — «Локомотив» набирают рейтинги меньше соревнований по биатлону. Такого быть не должно, но так есть», — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, все российские команды и сборные на данный момент отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-04-guberniyev-ya-ne-vizhu-chtoby-nash-futbol-i-khokkey-obsuzhdalo-takzhe-mnogo-lyudey-skolko-obsuzhdayut-biatlon
Футбол
Дмитрий Губерниев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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