Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный специалист армейцев Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в РПЛ.

«Полностью согласен! Федотов — лучший в этом месяце. Хоть и в последний игре был провал, потому что, как мне кажется, сделал ненужную замену. Об этом надо ему задуматься. Федотов сделает определенные выводы. Но за это время он сделал более мобильную команду, агрессивную и целеустремленную. Так что он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!» — сказал Пономарев «СЭ».

Под руководством специалиста ЦСКА в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.