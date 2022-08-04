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Ветеран ЦСКА — о Федотове: «Он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!»

Ветеран ЦСКА Пономарев отреагировал на признание Федотова лучшим тренером июля в РПЛ
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный специалист армейцев Владимир Федотов признан лучшим тренером июля в РПЛ.

«Полностью согласен! Федотов — лучший в этом месяце. Хоть и в последний игре был провал, потому что, как мне кажется, сделал ненужную замену. Об этом надо ему задуматься. Федотов сделает определенные выводы. Но за это время он сделал более мобильную команду, агрессивную и целеустремленную. Так что он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!» — сказал Пономарев «СЭ».

Под руководством специалиста ЦСКА в трех матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Владимир Пономарев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

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Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

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Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 3 1 0
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