В «Нижнем Новгороде» опровергли слова агента Кечкеша о поиске компромисса по трансферу в ЛАСК

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о том, как Кечкеш ушел из клуба в австрийский ЛАСК.

«Нет, агент не приходил к руководству с предложением о трансфере, чтобы не применять разрешение ФИФА и удовлетворить обе стороны», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее агент игрока сообщил, что стороны не воспользовались правилом ФИФА и переход Кечкеша в ЛАСК является полноценным трансфером.

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента. Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.