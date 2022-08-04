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Сегодня, 14:27

В «Нижнем Новгороде» опровергли слова агента Кечкеша о поиске компромисса по трансферу в ЛАСК

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о том, как Кечкеш ушел из клуба в австрийский ЛАСК.

«Нет, агент не приходил к руководству с предложением о трансфере, чтобы не применять разрешение ФИФА и удовлетворить обе стороны», — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее агент игрока сообщил, что стороны не воспользовались правилом ФИФА и переход Кечкеша в ЛАСК является полноценным трансфером.

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента. Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.

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РПЛ
ФК ЛАСК
ФК Нижний Новгород
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Агент Кечкеша: «Знаю, что «Нижний Новгород» недоволен переходом. Но мы не пользовались правилом ФИФА!»
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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П
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Оренбург

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И К Ж
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Александр Черников

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Краснодар

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