КДК РФС запросил документы и рапорты по итогу инцидента с Лантратовым и болбоем

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым во время стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1).

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и ВАР. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

После игры Лантратов извинился перед перед болбоем, а затем сделал с ним совместную фотографию и подарил свою футболку. Снимок появился в Telegram-канале ФНЛ.