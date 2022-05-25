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В КДК РФС отреагировали на инцидент с Лантратовым и болбоем на матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

КДК РФС запросил документы и рапорты по итогу инцидента с Лантратовым и болбоем
Отдел футбола «СЭ»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым во время стыкового матча со «СКА-Хабаровском» (0:1).

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

«КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и ВАР. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова на заседание КДК, которое может состояться в пятницу», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

После игры Лантратов извинился перед перед болбоем, а затем сделал с ним совместную фотографию и подарил свою футболку. Снимок появился в Telegram-канале ФНЛ.

Голкипер &laquo;Химок&raquo; Илья Лантратов оттолкнул болбоя. Голкипер «Химок» оттолкнул болбоя, а Хабаровск приблизил Глушакова и Юрана к вылету из РПЛ
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КДК
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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