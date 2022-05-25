Полузащитник Магомед Оздоев покидает «Зенит», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

Магомед Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

В статусе игрока сине-бело-голубых Магомед Оздоев трижды входил в список 33 лучших игроков сезона и регулярно вызывался в национальную сборную, за которую провел 23 официальных матча и забил 3 мяча.