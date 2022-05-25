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Магомед Оздоев покидает «Зенит»

«Зенит» объявил об уходе полузащитника Оздоева
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник Магомед Оздоев покидает «Зенит», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

Магомед Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, Кубок и два Суперкубка страны.

В статусе игрока сине-бело-голубых Магомед Оздоев трижды входил в список 33 лучших игроков сезона и регулярно вызывался в национальную сборную, за которую провел 23 официальных матча и забил 3 мяча.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-25-magomed-ozdoev-pokidaet-zenit.htm
Магомед Оздоев
ФК Зенит
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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