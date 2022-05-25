«Оренбург» — «Уфа»: стартовые составы команд

«Оренбург» на своем поле примет «Уфу» в рамках первого стыкового матча за право выступать в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Оренбург»: Гошев, Эктов, Ойеволе, Гойкович, Малых, Капленко, Аюпов, Полуяхтов, Фамейе, Ковалев, Обухов.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Прудников, Корян, Шаболин, Стаматов, Бреев, Печенин, Титков, Сычевой, Васильев, Хотулев.

«Уфа»: Чичкан, Йокич, Журавлев, Никитин, Плиев, Кабутов, Фищенко, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

Запасные: Кукушкин, Милетич, Сухов, Ботака, Емельянов, Голубев, Кротов, Саплинов, Ортис, Жемалетдинов.

Напомним, что ответная игра пройдет 28 мая на домашней арене «Уфы».