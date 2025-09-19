В КДК РФС объяснили месячную дисквалификацию Станковича в РПЛ и Кубке России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил срок дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

19 сентября стало известно, что Станкович получил дисквалификацию на месяц во всех турнирах под эгидой РФС: в РПЛ и FONBET Кубке России. 47-летнего серба удалили в концовке первого тайма против «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егора Егорова.

«При рецидиве применяется не матчевая дисквалификация, а срок. Он распространяется на все российские соревнования. Апелляции нет, до двух месяцев обжаловать нельзя. 19 октября — окончание дисквалификации.

Первый мат был на английском языке. Деян говорит, что это слово не входит в его лексикон. Второе слово было на сербском языке. Третье слово было на английском — о женщинах с низкой социальной ответственностью.

— Вы верите судьям, но не верите Станковичу?

— Мы заслушали стороны. По регламенту все, что записано в протоколе, является верным, пока не доказано иное. Было два рапорта, Станковичу нужно было доказать, что он этого не говорил. Деян не доказал.

Станкович также говорил, что изначально была показана желтая карточка, потом красная — указывал на ошибку судьи. Мы объясняли ему, что КДК рассматривает дисциплинарные нарушения. Если есть вопрос к методическому нарушению, обращайтесь в департамент судейства», — сказал Григорьянц.

Станкович пропустит матчи с «Крыльями Советов» (21 сентября), «Пари НН» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростовом» (18 октября) в чемпионате и игру FONBET Кубка России с «Пари НН» (1 октября). Окончание дисквалификации — 19 октября. 21 октября у красно-белых кубковая игра с махачкалинским «Динамо».