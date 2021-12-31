Бывший спортивный директор ЦСКА просит о помощи через страничку в соцсетях
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Бывший спортивный директор ЦСКА и экс-главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик обратился через свою страницу социальной сети «ВКонтакте» к читателям с просьбой о финансовой помощи.
Судя по всему, страничка Четверика подлинная и ситуация у Валерия Васильевича крайне непростая.
Страница Валерия Четверика в соцсети «Вконтакте».
Дополнительная информация:
Ковач больше не является главным тренером команды из княжества. Клуб известил 50-летнего специалиста о грядущем увольнении и отстранил его от работы с командой. Эту информацию подтвердили и источники «СЭ».
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