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Бывший спортивный директор ЦСКА просит о помощи через страничку в соцсетях

00:14
Валерий Четверик. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Валерий Четверик. Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Бывший спортивный директор ЦСКА и экс-главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик обратился через свою страницу социальной сети «ВКонтакте» к читателям с просьбой о финансовой помощи.

Судя по всему, страничка Четверика подлинная и ситуация у Валерия Васильевича крайне непростая.

Страница Валерия Четверика в соцсети «Вконтакте».
Страница Валерия Четверика в соцсети «Вконтакте».

Дополнительная информация:

Ковач больше не является главным тренером команды из княжества. Клуб известил 50-летнего специалиста о грядущем увольнении и отстранил его от работы с командой. Эту информацию подтвердили и источники «СЭ».

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