Бывший спортивный директор ЦСКА просит о помощи через страничку в соцсетях

Бывший спортивный директор ЦСКА и экс-главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик обратился через свою страницу социальной сети «ВКонтакте» к читателям с просьбой о финансовой помощи.

Судя по всему, страничка Четверика подлинная и ситуация у Валерия Васильевича крайне непростая.