В Италии сообщили о деталях переговоров «Ювентуса» с «Зенитом» по Азмуну

«Ювентус» продолжает попытки осуществить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Tuttosport.

Российский клуб хочет получить за 27-летнего игрока 5 миллионов евро. Туринский клуб, в свою очередь, готов предложить меньшую сумму, но прописать в сделке ряд возможных бонусов, предусмотренных для «Зенита».

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне иранец провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.