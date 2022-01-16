Защитник «Локомотива» Сильянов отправится в аренду в «Ростов»

Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Александр Сильянов продолжит карьеру в «Ростове». Ростовский клуб возьмет 20-летнего игрока в аренду.

В этом сезоне Сильянов провел за «Локомотив» в общей сложности 11 матчей: 8 — в чемпионате России, 2 — в Лиге Европы, 1 — в Суперкубке России.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.