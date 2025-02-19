В Италии сообщили, что «Спартак» продолжает переговоры с «Торино» по трансферу Илича

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Торино» Иван Илича в «Спартак» этой зимой.

«Торино» готов продать его по выгодному предложению. Ваноли объяснил, что Илич вернулся в Турин, но между клубами все еще ведутся открытые переговоры», — сказал Джулини «СЭ».

Ранее сообщилось, что Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой.

23-летний серб выступает за туринский клуб с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.