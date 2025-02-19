Тикнизян считает Батракова главным талантом РПЛ на данный момент

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал о первом впечатлении от 19-летнего полузащитника команды Алексея Батракова, который закрепился в основе красно-зеленых со старта текущего сезона, и назвал его главным талантом лиги в своей возрастной категории.

— Это [яркая игра Батракова] для многих было открытием и неожиданностью. Увидев его впервые, я подумал: «Что это за маленький щупленький мальчик? Ему надо еще обрасти мясом». Но в скором времени я понял, что ему это мясо и не нужно... У него есть другие качества, которыми он может нивелировать то самое отсутствие каких-то хороших физических кондиций. Тем не менее парень в зале работает, и работает достаточно, — сказал Тикнизян.

— Батраков — главный талант РПЛ прямо сейчас?

— В его возрастной категории, думаю, да.

Батраков в своем первом полноценном сезоне в основном составе «Локомотива» к зимней паузе в РПЛ провел 17 матчей, в которых забил 10 голов.