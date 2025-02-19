Тикнизян объяснил неудачную для себя первую часть сезона: «Был в коматозном состоянии»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» объяснил, почему первая часть сезона-2024/25 сложилась для него хуже, чем аналогичный отрезок сезона прошлого.

— Скажу, что потеря места в составе, все эти разговоры о «Севилье» и так далее — все понемногу — накопилось, и в какой-то момент мой запас ресурса под названием «стрессоустойчивость» оказался исчерпан. Я был в таком коматозном состоянии. Но сейчас все хорошо, я прошел через это и готов провести лучшую вторую часть сезона! — сказал Тикнизян.

В сезоне-2023/24 Тикнизян к зимней паузе сыграл в 16 матчах за «Локомотив», в которых забил шесть голов, в том числе два гола в матчах с «Зенитом». В нынешнем сезоне на счету футболиста те же 16 матчей и два забитых гола, при этом лишь дважды Тикнизян провел на поле все 90 минут.